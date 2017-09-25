Церемония помазания хной в представлении Фидан Гаджиевой (ФОТО)

2017-09-25 16:35 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Солистка Государственного академического театра оперы и балета, народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева провела в своем Центре музыки презентацию короткометражного фильма "Xınayaxdı gecəsi" (Церемония помазания хной), сообщает Trend Life.

На вечере состоялся концерт воспитанников Центра музыки Фидан Гаджиевой, среди которых был даже юный шотландец Боб Петри, исполнивших классические произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Фидан Гаджиева отметила, что проект направлен на пропаганду национальных ценностей и свадебных традиций Азербайджана. Режиссер картины – Наиль Наибоглу, автор сценария – Назиля Сафарли. В фильме Фидан Гаджиева исполнила классические азербайджанские композиции на английском языке. Проект будет также представлен в зарубежных странах.

Самые богатые национальными ритуалами и обрядами были и остаются свадебные церемонии. Среди них древняя азербайджанская традиция "хнаяхды", которая проводится за несколько дней до свадьбы. Этот прекрасный обычай берет свои корни в глубокой древности. Когда хна считалась чем-то вроде оберега, и до свадьбы устраивались девичники, чтобы сберечь невесту от сглаза. А еще, хна считается символом здоровья и богатства.

По традиции, праздничный обряд "хнаяхды" начинается днем и длится до полуночи. Присутствует только лишь женский пол: сестры, подруги, тети, бабушки, мамы жениха и невесты и т.д. - своеобразный девичник.

Невеста одета в национальные одежды красного цвета и восседает на "троне". Везде раскиданы ковры и красочные подушки (мютекке), где устраиваются гости.

Родственницы жениха приходят с хонча (корзинами), полными подарков невесте: сладости, одежда, белье, косметика, банные принадлежности, золото и т.д. Единственное исключение – в хонча никогда не бывает обуви, поскольку дарить обувь считается плохой приметой (трудности в семейной жизни). Помимо всего прочего, родственницы жениха приносят подносы с хной. Хну, как правило, кладут в красивые маленькие мешочки, которые в конце церемонии раздаются присутствующим. В этот день невеста возвращает хончи родственницам будущего мужа, но уже со своими подарками - "бяй хончасы" (хонча для жениха). Кроме этого, традиции обязывают семью невесты одарить самых близких родственников жениха (братьев, сестер, мать, отца, бабушек, дедушек). Подарки выбираются на усмотрение семьи невесты.

Семья невесты открывает праздничный стол с национальными блюдами - плов, долма, шашлыки, сладкий стол (шекербура, пахлава, торты и т.д), играет музыка и устраиваются танцы.

Во время празднования намоченную хну кладут на поднос и под музыку приводят невесту. Одна из родственниц невесты (которая обязательно должна состоять в удачном браке) берет чашу с заранее размоченной хной, танцует. Затем кладет две чаши перед одной из родственниц жениха - одну с хной, другую пустую. Родственница жениха кладет деньги в пустую чашу, а из другой берет немного хны. Далее родственница жениха, взяв чашу с хной, танцуя, подходит к невесте и окрашивает ее руки и ноги хной. Затем она подносит хну присутствующим, те берут хну, в другую чашу кладут деньги или подарки. Причем если раньше на ладонях оставляли лишь круг, сегодня рисуют красивые, ажурные рисунки. Во время нанесения хны все незамужние девушки снимают свое кольцо и бросают в хну. Невесте завязывают глаза и чье кольцо она вытащит первой, та и следующая выйдет замуж.

Под конец церемонии приглашается жених. При этом на ладони невесты хной пишут начальную букву имени жениха, а на ладони жениха – невесты. Не дав хне высохнуть, они берутся за руки и это символизирует объединение их жизненного пути навечно.

(Автор: Вугар Иманов)