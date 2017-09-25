Фанат «Марселя» пробил вратаря соперника после выхода один на один – ВИДЕО

2017-09-25 16:22 | www.oxu.az | 4

Болельщик французского «Марселя» Камель Заруал перед матчем седьмого тура национального чемпионата с «Тулузой» забил мяч в ворота соперника.

Как передает Oxu.Az, видео появилось на YouTube-канале Football TV.

Фанат прошел с мячом с центра поля и пробил голкипера «Тулузы» Альбана Лафона с линии штрафной. Заурал оказался на поле не случайно — болельщик принял участие в благотворительной акции для детей-инвалидов, преодолев на велосипеде всю страну.

Поклоннику «Марселя» доверили право нанести первый удар по мячу, но он этим не ограничился — отметился голом и эмоционально его отпраздновал.

Встреча завершилась победой «Марселя» со счетом 2:0.

Н.О.