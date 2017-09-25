TAP - необходимая инфраструктура для Италии – экс-премьер

2017-09-25 16:59 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Трансадриатический трубопровод (TAP), предполагающий поставки азербайджанского газа в Европу, является необходимой инфраструктурой для Италии, сказал в понедельник бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци, передают итальянские СМИ.

Он призвал ускорить реализацию проекта TAP в итальянском Саленто.

Ренци отметил, что сегодня те, кто всерьез хочет осуществлять энергетическую политику в Италии, должны поддержать создание необходимой инфраструктуры в стране.

ТАР является частью "Южного газового коридора", предполагающего поставки газа из Азербайджана в Европу.

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии. На турецко-греческой границе он будет соединен с другим газопроводом TANAP.

TANAP, который также входит в состав "Южного газового коридора", ныне строится в Турции.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов

(Авторы: Максим Цурков, Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)