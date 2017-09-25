Экстренно приземлившийся в Стамбуле самолет загорелся

2017-09-25 16:28 | www.oxu.az | 5

При экстренной посадке частного самолета в Стамбуле пострадали четыре человека

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на NTV.

Как сообщается, самолет съехал со взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Ататюрка и загорелся. Пожарные справились с огнем.

Сообщалось о гибели командира воздушного судна, но городские власти опровергли эту информацию. Уточняется, что на борту было четыре человека, трое из них — члены экипажа, передает ТАСС. Пострадавшие госпитализированы.

Н.О.