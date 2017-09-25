Премьерская республика Армения будет не такой уж и премьерской

2017-09-25 17:11 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - То, что президент Армении Серж Саргсян не собирался после окончания своего второго срока уходить из власти, было понятно с самого начала. Однако было не совсем ясно, как именно он планирует остаться у власти, учитывая, что он обещал не становиться премьером после того, как весной следующего года Армения станет премьерской, а не президентской республикой.

На днях будущие контуры новой вертикали власти в Армении обозначились – армянская газета «Жаманак», считающаяся каналом властей Армении для слива информации, сообщила о планируемом перераспределении полномочий в системе власти. Согласно источнику, на законодательном уровне будут урезаны полномочия премьера в сферах обороны и безопасности, пишет издание eadaily.com. Правительство уже успело выступить с новой законодательной инициативой «Об обороне». Однако, несмотря на то, что сфера регулируется законом, принятым еще в 2008 году, в парламент представлен совершенно новый законопроект, который предполагает перераспределение полномочий.

И вот тут перед Сержем Саргсяном открываются новые перспективы во власти, которые дадут ему, с одной стороны, гарантии личной безопасности, а с другой - весьма ограничат полномочия премьера в казалось бы парламентской республике.

Дело в том, что согласно новому законопроекту, в будущей парламентской республике, в которой по конституции первым лицом является премьер-министр, его полномочия в сферах обороны и безопасности будут делегированы Совету национальной безопасности (Совнацбез), который, как ожидается, и возглавит нынешний президент Саргсян. Недаром сфера влияния Совнацбеза была законодательно расширена еще в период конституционных реформ, утвержденных в конце 2015 года, то есть во время подготовки трансформации власти.

Понятно, что при таком раскладе в невыгодном положении оказывается премьер, кем бы он ни был, который без контроля над силовиками останется в довольно шатком положении. В том, что именно такой план изначально был разработан командой Саргсяна, нет сомнений.

Недаром пост секретаря Совбеза Армении после назначения бывшего секретаря этой структуры Юрия Хачатурова на должность генсека ОДКБ остается свободным и находится в прямом подчинении самого Саргсяна.

Как пишет издание, вышеуказанная законодательная инициатива не стала сюрпризом для наблюдателей за армянской политикой. Система власти к этому шла достаточно долго. После отставки правительства, возглавляемого премьер-министром Овиком Абрамяном, своих постов лишились такие "старожилы", как министр обороны Сейран Оганян и директор Службы национальный безопасности Горик Акопян. Оба силовых ведомства возглавили молодые кадры — выходцы из президентской администрации без послужного списка в доверенных им областях. Службу нацбезопасности возглавил помощник президента Георгий Кутоян, а министром обороны был назначен глава аппарата президента Виген Саргсян. Последними были осуществлены масштабные кадровые перестановки в условиях полного доверия со стороны президента и правящей партии, но определенного отторжения со стороны самих силовиков.

Кстати, сам Саргсян туманно намекал на свою новую роль после завершения президентского срока. В одной из своих речей еще марте он заявил, что, исходя из расклада сил после 2018 года, он собирается играть свою роль в деле обеспечения безопасности народа.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Ирина Парфёнова)