Определены дата и повестка первого заседания осенней сессии Милли Меджлиса

2017-09-25 18:16 | www.apa.az | 5

Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана в 2017 году будет проведено 2 октября.

Как сообщает АПА, в повестку заседания включены 34 вопроса: план законодательных работ осенней сессии ММ, вопрос исключения Хагани Абдуллаева из совета управления Центрального банка, ратификация ряда документов, изменение в законы «О полиции», «О воинской обязанности и военной службе», «О борьбе против коррупции», «Об ипотеке», «О дорожном движении», «О трудовых пенсиях» и др.