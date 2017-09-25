На строительство автодороги в Нефтчалинском районе президент выделил 21 млн. манатов

2017-09-25 18:17 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении ОАО «Azeravtoyol» из госбюджета 21,5 млн. манатов на завершение строительства автодороги Шоркянд-Бешталы-Банкя-Ширванлы в Нефтчалинском районе.

Как передает АПА-Экономикс, автодорога Шоркянд-Бешталы-Банкя-Ширванлы соединяет 21 населенный пункт, в которых проживают 37 тыс. человек. Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2017 год. Минфину поручено обеспечить выделение данных средств.