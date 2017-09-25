Ирак одобрил закрытие границ Иракского Курдистана с другими странами

2017-09-25 16:42 | www.oxu.az | 6

Парламент Ирака проголосовал в понедельник за закрытие всех контрольно-пропускных пунктов, расположенных на границе страны в Иракском Курдистане, передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

В заседании под председательством спикера Салима аль-Джубури не приняли участие курдские фракции, бойкотирующие сессии высшего законодательного органа.

В преддверии плебисцита, проходящего в понедельник на территории Иракского Курдистана, правительство страны потребовало от властей автономии передать под контроль Багдада пункты погранперехода и аэропорты.

Н.Г.

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