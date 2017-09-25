Илон Маск расскажет о ракетах для межпланетных перелётов

2017-09-25 16:49 | www.oxu.az | 5
Миллиардер Илон Маск выступит в пятницу на Международном конгрессе космонавтики в городе Аделаида, Австралия.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, об этом рассказал сам Илон Маск в своём Twitter-аккаунте.
Предполагается, что его речь будет посвящена новым технологиям и будет содержать несколько "сюрпризов".
Дело в том, что на прошлогодней конференции в Гвадалахаре, Мексика, Илон Макс представил своё видение программы по колонизации Марса, удивившее многих специалистов и заставившее говорить о нём в течение значительного времени.
Вот и в этом году зрители и любители космонавтики ожидают столь же интересного выступления.
Ожидается, что речь Маска будет об "обновлении" системы и пересмотре части её технических характеристик.
Н.Г.