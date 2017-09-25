Автодорога Алят - Астара - госграница с Ираном будет сдана в эксплуатацию в следующем году

2017-09-25 17:25 | www.trend.az | 5

БАКУ/Trend/ - Строительство автодороги Алят - Астара - госграница с Ираном протяженностью 174 километра близится к завершению. Об этом Trend в понедельник сообщил глава пресс-службы ОАО "Азеравтойол" Анар Наджафли.

По его словам, работы на части дороги уже завершены.

«Участок автодороги Еникенд - Сальян уже готов. На участках Сальян - Шорсулу и Шорсулу - Джалилабад продолжается интенсивная работа. На участках Джалилабад - Масаллы и Масаллы - Лянкяран строительные работы также уже завершены. Работы на участке Лянкяран - Астара близятся к завершению», - сказал Наджафли.

По его словам, автодорога Алят - Астара - госграница с Ираном будет сдана в эксплуатацию в следующем году.

В Азербайджане будут платные дороги Напомним, что ранее официальный представитель структуры уже сообщал Trend, что новая автодорога будет платной. Отмечалось, что оплата за проезд по дороге, в зависимости от размеров и веса автомобиля, будет составлять 4-7 гяпик за километр.

Отметим, что наряду с новой платной автодорогой будет функционировать и альтернативная бесплатная. По завершении строительства автодороги Алят - Астара -госграница с Ираном альтернативная автодорога также будет реконструирована. Проезд по новой дороге может стать платным только после завершения реконструкции бесплатной альтернативной дороги.

Планируется, что новая платная дорога будет короче альтернативной и, несмотря на то, что она будет проходить через села, поселки и другие жилые массивы, она должна быть закрытой, то есть к ней не будет доступа с других дорог.

Доход, который будет получен с платной дороги, будет направляться на ее содержание.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)