Звезды в инвалидных колясках – впервые в Азербайджане пройдет акция "Безбарьерная среда"

2017-09-25 17:26 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Азербайджане в рамках проекта "Общественная компания по равенству людей с инвалидностью: Безбарьерная среда", 26 сентября в 17:30, на Приморском бульваре Баку (за Государственным кукольным театром имени Абдуллы Шаига) пройдет мероприятие людей с ограниченными физическими способностями, использующих инвалидные коляски, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра развития и поддержки "Независимая жизнь"(“Müstəqil həyat” İnkişaf və Dəstək Mərkəzi).

Проект реализуется совместно с Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана при поддержке Евразийского фонда сотрудничества и Министерства иностранных дел Королевства Нидерланды.

В мероприятии примут участие общественные деятели, представители различных организаций, деятели культуры и звезды эстрады. Во время акции участники сядут в инвалидные коляски, выражая поддержку проекту. Ведущий вечера – лауреат различных республиканских и международных фестивалей, инвалид первой группы Мурад Садых.

Главная цель проекта – привлечение внимания общественности к проблеме людей с инвалидностью, обучение свободным владением коляской.

"Обучение и совершенствование навыков передвижения на инвалидной коляске, включая такие сложные элементы как подъём и спуск по лестнице, пользование эскалатором, преодоление бордюров, перемещение по пересечённой местности, пересаживание с коляски на кровать, в ванну, в автомобиль с последующим самостоятельным убиранием коляски, даёт возможность инвалиду быть независимым от посторонней по мощи или свести такую зависимость к минимуму и вести более активный образ жизни", - говорится в сообщении.

Уникальность методики в том, что инструктора по обучению пользованием инвалидной коляской в совершенстве владеют данным средством реабилитации, умеют хорошо объяснить, показать и научить инвалида, вселяя в него уверенность в необходимости и возможности в полном объеме овладеть инвалидной коляской. Обучают инвалидов взаимопомощи, а так же организации помощи со стороны окружающих. Для каждого человека составляется индивидуальная программа реабилитации, в соответствии с антропометрическими данными и физическими возможностями того инвалида, который будет пользоваться коляской. Дополнением проводимой реабилитационной работы является культурно-развивающая программа, сочетающая в себе физические и творческие «нагрузки» в интересной игровой форме. Спортивные и другие мероприятия подчинены основной цели - обучению свободным владением коляской.

(Автор: Вугар Иманов)