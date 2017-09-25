На капремонт многоквартирных зданий в Нефтчале выделено 3 млн. манатов

2017-09-25 18:23 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий в городе Нефтчала.

Как передает АПА-Экономикс, согласно распоряжению, для проведения капитального ремонта многоквартирных зданий в городе Нефтчала из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2017 год Резервного фонда президента Исполнительной власти Нефтчалинского района выделено 3 миллиона манатов. Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в распоряжении.