Американка потушила лесной пожар сковородкой

2017-09-25 16:56 | www.oxu.az | 6

Спасатели и лесные рейнджеры из американского штата Мэн похвалили действия женщины, которой удалось предотвратить лесной пожар с помощью обычной сковородки, сообщает Oxu.Az со ссылкой на издание WGME.

Увидев очаг возгорания, Нэнси Уиксс использовала кухонное приспособление, чтобы принести воду из близлежащего пруда.

Инцидент произошел близ города Беддингтон.

По мнению пожарных, пожар разгорелся из-за непотушенного туристами костра. Нэнси Уиксс вызвала спасателей, сама начала бегать к пруду со сковородкой, принося воду.

Американке удалось продержаться до прибытия пожарных и не дать лесу сгореть. Спасатели говорят, что местным жителям следует опасаться природных возгораний до тех пор, пока не выпадет первый снег.

Н.Г.

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