На матч «Карабах» - «Рома» в Баку болельщиков доставят экспрессы

2017-09-25 17:32 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Доставка имеющих билеты болельщиков на встречу «Карабах» - «Рома», которая пройдет 27 сентября на Бакинском олимпийском стадионе в рамках группового этапа Лиги чемпионов Европы УЕФА, будет бесплатно осуществлена экспрессами, выделенными Бакинским транспортным агентством (БТА), сообщили в понедельник в агентстве.

В день игры въезд личного транспорта и такси на территорию стадиона будет запрещен. Поэтому для удобного и своевременного прибытия на стадион болельщикам лучше пользоваться услугами метро или выделенными экспресс-автобусами.

Начиная с 16:30 болельщики, имеющие билеты, будут перевезены на стадион экспрессами X1 (от станции метро «Гара Гараев») и X2 (от станции метро «Гянджлик»).

По окончании игры болельщики будут доставлены обратно к указанным станциям метро.

Матч пройдет в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Игра состоится 27 сентября в 20:00 на Бакинском Олимпийском стадионе.

На стадионе, общая вместимость которого 69 870 мест, ожидается аншлаг.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)