Sirena Motors теперь и в Гяндже

2017-09-25 17:35 | www.trend.az | 5

20 сентября в городе Гянджа прошло торжественное открытие официального автосалона и автосервиса Sirena Motors. Мероприятие состояло из двух частей – официальной и шоу-программы. В открытии принимали участие гости из Баку, бизнесмены, работники культуры, спорта и СМИ города Гянджа.

Sirena Motors Azərbaycan в новом автосалоне провела презентацию новой модели Changan Alsvin V7. Предыдущая генерация, Changan Alsvin V5, продавалась в Азербайджане с 2014 года. Первым 40 покупателям Alsvin V7 предлагается заводская скидка от компании Changan - 2000 манатов. На автомобиль действует гарантия 5 лет, либо 120 000 километров пробега.

Напомним, Sirena Motors является официальным дилером автомобильных брендов Changan, BAIC и GAC. Компания Sirena Motors продаёт автомобили по пятилетней облегчённой лизинговой программе.

Более подробную информацию можно узнать по телефону 1630, либо на сайте www.sirenamotors.az.