Для матча «Карабах» - «Рома» выделят бесплатные автобусы

2017-09-25 17:12 | www.oxu.az | 6

Доставка болельщиков на матч группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА «Карабах» - «Рома», который пройдет на Бакинском олимпийском стадионе, будет осуществляться с помощью экспресс-автобусов.

Как передает Oxu.Az, в день матча взъезд на территорию стадиона для личного транспорта, а также такси, будет полностью ограничен.

В соответствии с заранее определенным графиком, купившие билеты болельщики будут доставлены на Бакинский олимпийский стадион по X1 Экспресс-линии от станции метро «Гара Гараев» и по X2 Экспресс-линии от станции метро «Гянджлик». По окончании матча зрители в оперативном порядке будут доставлены обратно в исходные места. Проезд в экспресс-автобусах бесплатный.

Э.А.

