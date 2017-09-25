Проект TAP реализован на 57% - SOCAR

2017-09-25 17:57 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Строительство Трансадриатического трубопровода (TAP), предполагающего поставки азербайджанского газа в Европу, завершено на 57 процентов, говорится в сообщении азербайджанской госкомпании SOCAR, опубликованном в понедельник.

Согласно сообщению, представители компании AzTAP GbmH, управляемой ООО SOCAR Midstream Operations, приняли участие в заседании совета директоров TAP.

"Они также посетили территории Западной Македонии и Греции, где идет строительство трубопровода, провели осмотр процесса строительства и сварки в регионе Пелла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проект TAP на территории Греции выполнен на 52,8 процента, а в целом реализован на 57 процентов.

ТАР является частью "Южного газового коридора", предполагающего поставки газа из Азербайджана в Европу.

Трубопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии. На турецко-греческой границе он будет соединен с другим газопроводом TANAP.

TANAP, который также входит в состав "Южного газового коридора", ныне строится в Турции.

Ожидается, что строительство TANAP будет завершено в 2018 году, а TAP - в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов

(Авторы: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)