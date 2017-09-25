Азербайджан и Аджария обсудили развитие сотрудничества в области сельского хозяйства

2017-09-25 18:45 | www.apa.az | 4

Генеральный консул Азербайджана в Батуми Рашад Исмаилов провел встречу с министром сельского хозяйства Автономной Республики Аджарии Автандилом Мескидхе.

Как сообщили АПА-Экономикс в пресс-службе генконсульства, на встрече Рашад Исмаилов сказал, что между странами существуют тесные политико-экономические отношения, а также рассказал о преобразованиях в области сельского хозяйства Азербайджана.

В свою очередь, А.Мескидхе отметил важность того, чтобы продукция сельского хозяйства Аджарии была представлена на рынке Азербайджана, и, наоборот. Министр отметил необходимость наращивания экспорта продукции из Азербайджана в Аджарию.