Год с ABAD: Достижения семейных хозяйств и азербайджанского рынка – ВИДЕО + ФОТО

2017-09-25 17:24 | www.oxu.az | 5

Исполняется год со дня основания публичного юридического лица ABAD (Упрощенная поддержка семейного бизнеса) при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте. За прошедший период при поддержке структуры в стране было создано 140 новых субъектов предпринимательства.

Также в качестве пилотного проекта начали действовать региональные центры ABAD в Масаллы и Балакене.

22 сентября был организован медиа-тур в один из центров в Балакенском районе.

Какую поддержку оказывают региональные центры ABAD семейным хозяйствам?

В рамках медиа-тура журналисты вначале посетили региональный центр ABAD. Здесь подробно ознакомились с поддержкой ABAD семейному бизнесу. Завсектором по связям с общественностью структуры Эльвин Ширинли подробно сообщил журналистам о деятельности центра, рассказав о роли регионального центра в юридической поддержке семейным хозяйствам и подготовке бизнес-планов:

«Сегодня в качестве пилотного проекта региональные центры ABAD в Масаллинском и Балакенском районах реализуют проекты в поддержку семейных хозяйств, малых и средних предпринимателей, оказывают услуги в использовании современного производственного оборудования, маркетинга, брендинга и дизайна, финансово-бухгалтерские и юридические услуги, помогают организовать перевозку и продажу производимой продукции.

На предварительной стадии Масаллинский региональный центр ABAD №1 представил 6 семьям необходимое производственное оборудование в виде контейнеров-моноблоков. 3 из них предназначены для производства джема и варенья, 1 – сыра, 2 – колбасных изделий. Кроме того, южный регион ABAD оказывает поддержку 3 семьям, занимающимся пчеловодством. Мы провели тренинги с семейными хозяйствами по вопросам использования оборудования, гигиены и безопасности труда. В Масаллы для ABAD-овцев были созданы бренды варенья «Sehirli meyvələr», «Bal kimi», «Nübar», сыра «Şərəfə», колбасы «Kəndli», «Bəh-bəh»».

Продукция ABAD-овцев проходит проверки

Согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному между ABAD и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики, второй региональный центр ABAD начал действовать в Балакенском районе.

Балакенский региональный центр ABAD, в открытии которого 3 августа принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, на предварительной стадии 12 семьям предоставил необходимое производственное оборудование. 9 из них предоставлены для производства джема и варенья, 2 – сыра, 1 – колбасных изделий. Для ABAD-овцев в Балаханы созданы семейные бренды, им были представлены упаковочные средства и организована продажа продукции семейных хозяйств.

Э.Ширинли сообщил, что в своей деятельности ABAD тесно сотрудничает с Минздравом Азербайджанской Республики, Госкомитетом по стандартизации, метрологии и патентам. Произведенная семьями ABAD продукция проверяется сотрудниками упомянутых структур и каждому продукту присваивается соответствующий сертификат соответствия и гигиенический сертификат.

По его словам, производимая семьями ABAD продукция полностью натуральна, проходит все необходимые проверки и помечается соответствующим сертификатом:

«Производимая семьями ABAD продукция проверяется действующей в центре лабораторией. Кроме того, на каждом предоставляемом покупателю продукте размещен специальный лейбл ABAD. Это также является показателем высокого качества продукта.

Продажа производимой продукции под собственным брендом еще больше мотивирует семейные хозяйства развивать свою работу, поставлять новую продукцию на рынок».

В будущем еще в 4 районах начнут действовать региональные центры ABAD

Вторым приоритетом ABAD является поддержка семей, занимающихся декоративно-прикладным искусством», - сказал Э.Ширинли, отметив, что если раньше семьи ремесленников испытывали определенные проблемы с продажей своей продукции, то на сегодняшний день с помощью торгово-выставочных центров ABAD эти трудности устранены:

«Хотя раньше на продукции на рынках имелись связанные с Азербайджаном изображения, но они в основном изготавливались за рубежом, в том числе и в Китае. В такой ситуации народные ремесленники, годами занимавшиеся декоративно-прикладным искусством, создававшим прекрасные изделия, не могли реализовать свою продукцию на рынке.

Имелась необходимость в центре, продающем лишь изделия азербайджанского ремесленничества. В рамках сотрудничества с управлением Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» 18 марта с целью демонстрации продукции семей, присоединившихся к ABAD, на территории «Ичеришехер» начал действовать центр ремесла и рукоделия ABAD. На предварительной стадии в торгово-выставочном центре были выставлены изделия 63 семей ремесленников, но за короткий срок количество обращений в ABAD стремительно выросло. В результате было принято решение о создании нескольких соответствующих торгово-выставочных центров.

В рамках сотрудничества с AZAL 8 июня текущего года в зоне Duty Free Международного аэропорта Гейдар Алиев начал свою деятельность центр ремесел ABAD, в котором были представлены национальные изделия ручной работы, а 22 августа в рамках сотрудничества с Азербайджанскими железными дорогами на Бакинском железнодорожном вокзале был введен в эксплуатацию торгово-выставочный центр. Посредством упомянутых сегодня торгово-выставочных центров предоставляются 1650 наименований ремесленных изделий 130 семей и 40 наименований сельскохозяйственной продукции 9 семей. В будущем еще в 4 районах начнут действовать региональные центры ABAD, также планируется открыть торгово-выставочные центры в самых посещаемых туристами районах, в различных 5-звездочных отелях. Туристы из стран СНГ, арабских стран, Евросоюза проявляют большой интерес к предоставленной продукции».

По словам Э.Ширинли, ABAD в качестве пилотного проекта пока действует в Балакене и Масаллы, но обращения в сфере декоративно-прикладного искусства принимаются по всей стране:

«Имеющие товарные вид продукты выставляются на продажу в магазинах ABAD. В некоторых случаях изготовленные семьями ремесленников национальные сувениры не отвечают стандартам, тогда специалисты ABAD проводят для них тренинги, оказывают необходимую помощь по изготовлению более качественной и стильной продукции. Таким образом, сотрудничество с ABAD не только приносит доход, но и помогает повысить знания и навыки».

Как распределяются средства от продажи?

Таким образом, в результате принятых мер ремесленники из регионов получают шанс выставить свою продукцию на продажу в Баку, получить больше доходов. Финансово-бухгалтерской работой ABAD-овцев, регулированием налоговых вопросов занимается ABAD. Вырученные от продажи средства переводятся на банковский счет каждого ABAD-овца.

В настоящее время продукция поддерживаемых ABAD семейных хозяйств выставлены на продажу в сети супермаркетов Bravo. Варенье под брендами «Balməkan», «Dənə-dənə», «Yay səbəti», «Bağımızın bəhrəs», «Budaqdan», «Bal kimi», «Meyvə bağı» можно приобрести в супермаркетах Bravo в торговом центре Gənclik Mall и в Bravo ekspress по адресу: улица Хагани 26/32 (бывший магазин Tahir 97).

Э.Ширинли не исключил, что в будущем ABAD создаст центр продаж.

Впечатления семей ABAD от процесса производства

После презентации журналисты посетили семью Ибрагимовых, занимающуюся производством джема и варенья при поддержке ABAD. Зохра Ибрагимова уже более 35 лет занимается производством варенья и джема из фруктов и ягод:

«Эти продукты, приготовленные из собранной во дворе малины, ежевики и тута, отличаются особым вкусом и качеством. С молодости я проявляла интерес к кулинарии и познала секреты изготовления варенья по маминым рецептам. Мое малиновое варенье отличается от других. Помимо вкуса, ягоды в моем варенье не развариваются, а остаются целыми».

З.Ибрагимова отметила, что с целью еще большего развития семейного бизнеса ее семья обратилась в ABAD для продажи своей продукции не только в Балакене, но и во всей стране.

В ABAD оценили производственный потенциал, возможности семьи, и дали положительный ответ, предоставив необходимое оборудование в виде контейнера-моноблока. Также сотрудники ABAD создали бренд «Bağımızın bəhrəsi» для семьи Ибрагимовых.

Участница проекта ABAD Шамси Шабанова, занимающаяся производством колбасы уже более 5 лет, содержит в селах Сарыгбулаг и Газбина более 400 голов крупного рогатого скота:

«Раньше я занималась только продажей мяса. Но сейчас присоединилась к ABAD и занимаюсь изготовлением вкусных мясных изделий».

Шамси ханум рассказала, что, используя широкий опыт в этой сфере и экологически чистое сырье, создала вкусный и качественный колбасный бренд «Bizim nemət», который поступит в продажу во многие крупные супермаркеты Баку.

Л.Алиева

Баку-Балакен-Баку

