Следователи ищут пострадавших от действий Аллахверанова

2017-09-25 17:32 | www.oxu.az | 4

Следователи СК РФ по Хабаровскому краю в рамках расследования уголовного дела об убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева ищут пострадавших от действий обвиняемого в убийстве Драчева Анара Аллахверанова.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в сообщении на официальном сайте регионального СУ СКР.

Проверяя причастность 25-летнего хабаровчанина к совершению других преступлений, СКР призывает граждан, ставших очевидцами, либо пострадавшими в результате его возможных преступных действий обращаться по телефонам доверия, указанным на сайте краевого следственного управления Следственного комитета.

Напомним, что 20 сентября 2017 года профессионально владеющий боевыми искусствами Аллахверанов забил до смерти Андрея Драчева в центре Хабаровска. Момент убийства был зафиксирован видеокамерами наблюдения. С места преступления Аллахверанов скрылся, после чего был объявлен в федеральный, а затем международный розыск. ГУ МВД по Хабаровскому краю обещало за информацию о его местонахождении 500 тысяч рублей. Однако неделю назад Аллахверанов сдался сотрудникам ФСБ и, по словам его адвоката Константина Лысенко, написал явку с повинной.

Хотя Лысенко утверждает, что смерть Драчева последовала по неосторожности и стала следствием несчастного случая, адвокат семьи Драчева Евгений Швецов и семья погибшего спортсмена уверены — Аллахверанов шел убивать. Швецов обращает внимание на действия участников драки на видеокадрах. Если Драчев до конца хотел уйти от конфликта и в драке вел себя, как спортсмен, Аллахверанов, напротив, целеустремленно и прицельно наносил ему удары, которые в ходе третьего за ночь столкновения противников привели к смерти Драчева. Кроме того, по словам Швецова, Анар Аллахверанов входил в состав организованной преступной группировки, и Андрей Драчев был не единственной жертвой разборок.

Напомним, что ранее «Преступная Россия» сообщала о том, что несколько лет назад Анар Аллахверанов задерживался в составе ОПГ спортсменов, которой руководил его старший брат Натиг Аллахверанов, в настоящее время отбывающий наказание за причинение тяжкого вреда здоровью в местах лишения свободы. Кроме того, по словам завсегдатаев ночных заведений Хабаровска, Аллахверанов неоднократно провоцировал драки с целью применения на практике своих бойцовских навыков.

Как пишет хабаровская пресса, семья Андрея Драчева намерена добиваться для убийцы сына максимального наказания, которое предусмотрено статьей 105 (Пожизненное лишение свободы).

Э.А.

