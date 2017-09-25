В Баку прошел необычный вечер моды - дефиле сопровождалось поэзией (ФОТО)

2017-09-25 18:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел очередной вечер литературного клуба "Pəncərə" (Окно), посвященный моде, сообщила Trend Life писательница Ульвия Гейдарова.

Показ моды "Bakı dəb axşamı" сопровождался поэзией, стихами молодых и известных авторов. Ведущая вечера Наргиз Джалилова отметила, что поэзию и моду многое объединяет, так как они несут красоту и одухотворенность прекрасной половине человечества. Руководитель и учредитель "Pəncərə", писательница и публицист Гюнель Анаргызы отметила, что мероприятия клуба охватывать различные темы о культуре, искусстве и литературе, а проводимые вечера стали любимым местом встречи творческой интеллигенции.

Гостям была также представлена концертная программа с участием заслуженной артистки Тунзали Агаевой, исполнителей Мири Юсифа, Айгюн Тагиевой и Малика.

(Автор: Вугар Иманов)