Выделены средства на строительство автодороги в Нефтчалинском районе

2017-09-25 18:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Шоркенд - Бешталы - Банка - Ширванлы.

Согласно распоряжению, с целью завершения строительства автомобильной дороги Шоркенд - Бешталы - Банка - Ширванлы, соединяющей 21 населенный пункт, где проживают 37 тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений госбюджета Азербайджана на 2017 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог ОАО "Азеравтойол" будет выделено 21,5 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.