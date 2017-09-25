Дорожная полиция обратилась к водителям по поводу матча «Карабах» - «Рома»

2017-09-25 17:40 | www.oxu.az | 3

Управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям и владельцам транспортных средств.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, в связи с матчем «Карабах» - «Рома» усилены меры безопасности вокруг Бакинского олимпийского стадиона, на котором 27 сентября пройдет матч.

Учитывая наплыв большого количества любителей футбола, въезд личного транспорта на территорию стадиона будет запрещен. Для комфортной доставки болельщиков на стадион от станций метро «Гянджлик» и «Гара Гараев» будут действовать специальные бесплатные автобусы.

По этой причине для предотвращения пробок и дорожно-транспортных происшествий, болельщиков просят не приезжать на стадион на личном транспорте.

Э.А.

