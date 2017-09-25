Гейдар Асадов назначен сопредседателем Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Болгарией

2017-09-25 18:41 | www.trend.az | 6

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о внесении изменения в распоряжение "Об утверждении нового состава Совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Болгарией со стороны Азербайджана" от 6 марта 2008 года.

Согласно изменению, в части 1 распоряжения слова "Зия Мамедов - министр транспорта Азербайджана" заменяются словами "Гейдар Асадов - министр сельского хозяйства Азербайджана".

Таким образом, Гейдар Асадов назначен новым сопредседателем Совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Болгарией.

Министерству иностранных дел поручено направить болгарской стороне соответствующее уведомление о внесенном данным распоряжением изменении.