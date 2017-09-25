В Ингушетии нашли тело Доку Умарова

2017-09-25 17:53 | www.oxu.az | 4

Тело ликвидированного в 2013 году Доку Умарова, предположительно, обнаружено в горах Ингушетии.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Согласно информации, останки террориста и его охранников доставлены в Москву для проведения экспертиз и точного установления личностей.

Операция по извлечению тел нескольких боевиков была проведена в конце прошлой недели. Сейчас останки находятся в одном из судебно-медицинских центров. Специалистам предстоит провести экспертизы, с помощью которых будут точно установлены личности убитых террористов.

Сообщений об уничтожении Доку Умарова было как минимум 12. Первое из них датируется 2000 годом. В декабре 2013 года глава Чеченской республики на пресс-конференции выразил уверенность, что Доку Умаров давно мертв, а тот, кто найдет его труп, «станет великим воином». В январе 2014-го он вновь сделал заявление о гибели Умарова, сославшись на запись переговоров главарей боевиков, обсуждавших, кто станет преемником террориста № 1.

8 апреля 2014-го директор ФСБ Александр Бортников официально заявил, что Доку Умаров мертв.

Летом 2014 года глава Чечни опубликовал фото мертвого Доку Умарова. Снимок, по некоторым данным, продал один из присутствовавших при гибели главаря боевиков.

Несмотря на официальные заявления, тело Умарова найдено не было. О его предположительном местонахождении стало известно лишь недавно, после чего была спланирована и проведена операция по извлечению останков и транспортировке их в Москву. В настоящий момент экспертам предстоит официально установить, что обнаружены останки именно Доку Умарова.

Доку Умаров на протяжении многих лет был одним из самых опасных террористов в мире, даже по версии американского ФБР, он был включен в список 10 самых опасных криминальных лидеров. На счету Умарова несколько крупных терактов на территории России, в частности, подрыв «Невского экспресса» в 2009 году, взрывы в столичном метро в 2010-м и взрыв в аэропорту Домодедово в 2011-м.

Н.О.