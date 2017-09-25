В Керкуке размещают военнослужащих

2017-09-25 18:10 | www.oxu.az | 4

Парламент Ирака принял решение о размещении военных сил в Керкуке.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report , об этом на проведенной 25 сентября пресс-конференции заявил председатель комитета безопасности и обороны иракского парламента Хаким Замили.

"Парламент принял решение о передаче нефтяных скважин в Керкуке под контроль центральной власти и отстранении от должности проголосовавших на "референдуме" госчиновников", - подчеркнул он.

В целях обеспечения безопасности граждан, парламент принял решение о введении правительством военных сил не только в Керкук, но и в другие спорные регионы: "Парламентом также принято решение о закрытии всех контролируемых местным правительством погранично-пропускных пунктов на севере Ирака".

Н.Г.

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