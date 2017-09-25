Дерево спасло сорвавшегося в 300-метровую пропасть жителя Чечни – ВИДЕО

2017-09-25 18:20 | www.oxu.az | 4

Пожарные и спасатели МЧС провели операцию по спасению 20-летнего жителя села Шаро-Аргун, который сорвался в пропасть глубиной около 300 метров. По предварительным данным, молодой человек поскользнулся у обрыва во время сбора лесных орехов с друзьями, передает Oxu.Az со ссылкой на Лайф.

«Мужчина чудом остался жив: он прокатился по склону около 150 метров и смог зацепиться за дерево. Дальше ещё 150 метров крутого склона, сменяющегося обрывами и гравийной дорогой. Не зацепись он за дерево, трагедии было бы не избежать», - сообщил начальник пожарной части № 19 по охране Шатойского района Халид Ахмадов.

В спасательной операции приняли участие более 30 сотрудников ведомства и волонтёров. С помощью альпинистского снаряжения спасатели спустились по склону к пострадавшему, оказали на месте первую помощь и достали при помощи специальных носилок. После этого мужчину доставили в ближайшую больницу.

Н.О.