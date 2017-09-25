Президент Азербайджана направил письмо новоизбранному президенту Сингапура

2017-09-25 19:26 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил госпожу Халиму Якуб с избранием на пост президента Сингапура.

Как сообщает АПА, в письме главы государства говорится:

«Уважаемая госпожа Президент, сердечно поздравляю Вас с началом деятельности как Президента Республики Сингапур. Надеюсь, что мы приложим совместные усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между Aзербайджаном и Сингапуром. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей дальнейшей деятельности во имя благополучия дружественного народа Сингапура».