Участвующих в курдском референдуме чиновников будут увольнять

2017-09-25 18:30 | www.oxu.az | 3
Парламент Ирака одобрил в понедельник законопроект, предусматривающий отстранение от работы чиновников и госслужащих, принявших участие в проведении референдума о независимости курдского региона, сообщает Oxu.Az со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.
Документ предполагает прекращение выплат заработной платы вовлеченным в плебисцит должностным лицам, а также лишение их всех привилегий.
Курдские фракции в парламенте бойкотируют его сессии и не принимали участие в заседании.
Ранее депутаты также проголосовали за закрытие всех погрантерминалов с Иракским Курдистаном в ответ на проводимый его властями референдум, а до этого центральное правительство потребовало от них передать под контроль Багдада пограничные пункты, включая аэропорты.
Н.Г.