Участвующих в курдском референдуме чиновников будут увольнять

2017-09-25 18:30 | www.oxu.az | 3

Парламент Ирака одобрил в понедельник законопроект, предусматривающий отстранение от работы чиновников и госслужащих, принявших участие в проведении референдума о независимости курдского региона, сообщает Oxu.Az со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Документ предполагает прекращение выплат заработной платы вовлеченным в плебисцит должностным лицам, а также лишение их всех привилегий.

Курдские фракции в парламенте бойкотируют его сессии и не принимали участие в заседании.



Ранее депутаты также проголосовали за закрытие всех погрантерминалов с Иракским Курдистаном в ответ на проводимый его властями референдум, а до этого центральное правительство потребовало от них передать под контроль Багдада пограничные пункты, включая аэропорты.

Н.Г.

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