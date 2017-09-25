Генпрокуратура Украины пока не решила вопрос о выдворении Саакашвили в Грузию

2017-09-25 18:40 | www.oxu.az | 4

"Минюст Украины пока не получал от Генеральной прокуратуры результаты экстрадиционной проверки по запросу грузинской стороны о выдаче бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили".

Как передает Oxu.Az со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

«Пока мы не получили информации по завершению этой проверки», - сказал глава Минюста, отвечая на вопрос журналистов о завершении экстрадиционной проверки в ГПУ.

Напомним, в начале сентября Минюст Украины сообщил, что получил от Главной прокуратуры Грузии запрос на арест и выдачу Саакашвили. Тогда в министерстве отмечали, что, по данным Главной прокуратуры, в Грузии экс-президент является обвиняемым по четырем уголовным делам и что решением судьи коллегии по уголовным делам Тбилисского городского суда от 2 августа 2014 года Саакашвили избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.