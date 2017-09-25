Израильская авиакомпания начнет полеты в Баку

2017-09-25 19:17 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Израильская авиакомпания Israir Airlines and Tourism будет осуществлять полеты в Баку, сказал главный исполнительный директор компании Ури Сиркис на встрече с заместителем министра культуры и туризма Азербайджана Назимом Самедовым, сообщает в понедельник министерство.
Полеты будут осуществляться из Тель-Авива в Баку со второго октября 2017 года трижды в неделю в рамках туристических пакетов.
Сиркис и Самедов отметили важность рейсов для взаимного увеличения туристического оборота.
В заключение встречи стороны также договорились о ряде взаимных работ в сфере маркетинга.
(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)