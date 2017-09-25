В Дашкесане столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

2017-09-25 19:43 | www.apa.az | 4

В Дашкесане произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает западное бюро АПА, ДТП было зарегистрировано на автодороге Гянджа-Дашкесан.

В результате столкновения автомобилей марки «ВАЗ-2107» и «Mercedes» пассажиры «ВАЗ» - жители Дашкесанского района Раиб Мегралиев (1981 г.р.) и Элсавар Саттаров (1977 г.р.) получили травмы различной степени тяжести. Они были доставлены в больницу Гянджи. Сообщается, что их состояние удовлетворительное.

По факту правоохранительные органы ведут расследование.