Евро-2017: Азербайджанские волейболистки вышли в четвертьфинал

2017-09-25 20:55 | www.apa.az | 5
Женская сборная Азербайджана по волейболу одержав победу над сборной Германии в последнем групповом матче Евро-2017 года, вышла в ¼ финалa турнира.
Как передает АПА, матч завершился со счетом 3:1 в пользу подопечных Фаика Гараева.
Отметим, что сборная Азербайджана победила во всех трех встречах группового этапа. Азербайджанские волейболистки выступали группе «А» вместе с командами Германии, Польши и Венгрии.
Турнирная таблица:
Азербайджан - 9 очков
Польша - 5
Германия - 4
Венгрия - 0