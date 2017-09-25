В Иракском Курдистане завершилось голосование на референдуме о независимости

2017-09-25 21:01 | www.apa.az | 4

В Иракском Курдистане завершилось голосование на референдуме о независимости.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Для участия в плебисците зарегистрировались 5,2 млн человек. Официальные результаты прошедшего в понедельник референдума станут известны не раньше вечера вторника.

Как заявил глава регионального правительства Нечирван Барзани, курдское руководство не намерено сразу по окончании референдума провозглашать независимость, но готова к диалогу с центральным правительством Ирака и соседними странами.