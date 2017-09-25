Военные Ирака начали совместные с Турцией учения на границе двух стран

2017-09-25 21:17 | www.apa.az | 3

Глава генерального штаба ВС Ирака объявил о начале совместных военных учений с Турцией.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении иракских военных.

"Глава генштаба ВС Ирака объявил о начале широкомасштабных военных маневров Ирака и Турции на границе двух стран", - говорится в сообщении.

Власти автономного региона Иракский Курдистан в одностороннем порядке назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. Багдад назвал референдум нарушающим конституцию, против него выступили парламент и Верховный суд страны.