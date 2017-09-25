Цена барреля нефти Brent превысила $59 впервые с июля 2015 года - ОБНОВЛЕНО

2017-09-25 22:30 | www.apa.az | 4

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4% и составила $59,03 за баррель,

Как передает АПА-Экономикс, об этом свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась на уровне в $59 за баррель 13 июля 2015 года.

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20:34

Стоимость нефти Brent превысила $58 за баррель впервые с января 2017-го года.

Как передает «АПА-Экономикс» со ссылкой на Bloomberg, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к выросла на 2,5% - до $58,28 за баррель. Цена на уровне $58 за баррель последний раз была зафиксирована 3 января 2017 года.

При этом фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,99% - до $51,67 за баррель.