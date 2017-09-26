Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 325 человек

2017-09-26 00:41 | www.apa.az | 5

Число жертв землетрясения, произошедшего 19 сентября неподалеку от столицы Мексики, возросло до 325.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», больше половины из них (186 человек) погибли в Мехико.

Помимо 38 зданий, разрушившихся сразу после подземного толчка, еще несколько сотен домов в городе оказались под угрозой обрушения. Из 9 тысяч школ в Мехико работает около сотни. По предварительным данным, как минимум семи школам угрожает обрушение.

Ранее сообщалось о 293 погибших при землетрясении. Среди них было около 20 детей, погибших под обломками школьного здания.

Мощные подземные толчки магнитудой 7,1, произошедшие 19 сентября, привели к масштабным разрушениям в штате Морелос, расположенном рядом со столицей страны Мехико.