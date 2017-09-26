Под Киевом загорелся фармацевтический завод

2017-09-26 01:14 | www.apa.az | 5
В Киевской области в городе Белой Церкви произошел пожар в производственных помещениях фармацевтического предприятия.
Как передает АПА, об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
«На предприятии «Биофарма» произошло ЧП. Горят производственные помещения. Над ликвидацией чрезвычайной ситуации работают подразделения ГосЧС Белой Церкови и района», — сообщили в администрации.
Информации о погибших или пострадавших в результате ЧП нет.