Под Харьковом в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 23 человека

2017-09-26 02:37 | www.apa.az | 4

В Харьковской области в городе Изюме в результате ДТП с участием автобуса, грузового и легкового автомобилей пострадали 23 человека, в том числе 10 детей.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, об этом сообщает в фейсбуке главного управления нацполиции по области.

Сообщается, что ДТП произошло на мосту. «По предварительной информации, в ДТП столкнулись три автомобиля — автобус «Эталон», «ВАЗ-2121» и МАН. Автобус врезался в столб», — говорится в сообщении.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. На месте работают сотрудники полиции, подробности ДТП устанавливаются.