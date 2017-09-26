Гарет Барри установил новый рекорд по количеству матчей в АПЛ

2017-09-26 03:41 | www.apa.az | 5

Полузащитник «Вест Бромвича» Гарет Барри стал новым рекордсменом по количеству матчей в Английской премьер-лиге.

Как передает АПА, встреча с лондонским «Арсеналом» в шестом туре чемпионата Англии (0:2) стала для футболиста 633-й в карьере. По этому показателю он обошел бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггса.

До перехода в «Вест Бромвич» Барри выступал за «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Астон Виллу». В 633 играх он забил 52 мяча и совершил 50 голевых передач.