Пожар на фармацевтической фабрике под Киевом локализован - ОБНОВЛЕНО

2017-09-26 04:24 | www.apa.az | 4

Пожар на предприятии "Биофарм" города Белая Церковь Киевской области, локализован.

Как передает АПА со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом заявил мэр города Геннадий Дикий.

«Пожарные уже завершают работу, погибших и пострадавших нет. На месте инцидента работает химико-радиологическая лаборатория, которая берет замеры воздуха. Угрозы для населения Белой Церкви нет», сказал он.

Причина пожара пока не известна.

Напомним, в Белой Церкви произошла крупный пожар на территории ООО "Фармацевтический завод" Биофарма ".

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01:14

В Киевской области в городе Белой Церкви произошел пожар в производственных помещениях фармацевтического предприятия.

Как передает АПА, об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«На предприятии «Биофарма» произошло ЧП. Горят производственные помещения. Над ликвидацией чрезвычайной ситуации работают подразделения ГосЧС Белой Церкови и района», — сообщили в администрации.

Информации о погибших или пострадавших в результате ЧП нет.