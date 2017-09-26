Азербайджанская штангистка стала чемпионкой Европы

2017-09-26 01:03 | www.oxu.az | 4

В столице Косово Приштине проходит юношеский чемпионат Европы по тяжелой атлетике. В соревновании участвуют около 305 спортсменов (175 юношей и 130 девушек) из почти 40 стран.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az, одна из главных золотых надежд сборной Азербайджана Сабина Азимова, одолев своих конкурентов в весовой категории 53 кг, стала чемпионкой Европы среди девушек моложе 17 лет. Это ее третий чемпионат Европы.

Сабина - двукратный победитель чемпионатов Европы среди юниоров.

С.Б.

