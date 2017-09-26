Порошенко: “Россия не может участвовать в миротворческой миссии в Украине”

2017-09-26 05:13 | www.apa.az | 4

Россия не может участвовать в миротворческой миссии в Украине.

Как передает АПА, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью канадскому телеканалу CBC.

"Абсолютно невозможно, чтобы Россия участвовала в миротворческой миссии, потому что Россия является стороной в конфликте. Это неприемлемо, потому что Россия хочет использовать миротворцев в качестве охранников для наблюдателей ОБСЕ”, сказал П.Порошенко.

Он добавил, что если Россия наложит вето на решение Совбеза ООН о введении миротворческих сил на Украину, то страна обратится в Международный суд ООН.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.