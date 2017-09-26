В России в ДТП с автобусом погибли 6 человек, 20 ранены

2017-09-26 05:42 | www.apa.az | 4
Шесть человек погибли, 20 пострадали при столкновении экскурсионного автобуса и грузовика на Кубани.
Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, экскурсионный автобус столкнулся с припаркованным в попутном направлении грузовым автомобилем на трассе М-4 "Дон".
"В результате ДТП шесть человек погибли, 20 пассажиров доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Восемь пострадавших доставлены в центральную городскую больницу города Горячий Ключ. Остальных раненых доставят в Краснодар.
"К нам доставили восемь человек в состоянии средней и легкой тяжести. Остальных, кто в тяжелом состоянии, отправят в Краснодар", - сказали в больнице.