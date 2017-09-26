Предложено упростить выдачу кредитов студентам для образования

2017-09-26 02:37 | www.oxu.az | 5

В Азербайджане предложено упростить выдачу кредитов для образования студентам.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, c таким предложением на сегодняшнем заседании комитета выступил председатель комитета молодежи и спорта Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Фуад Мурадов.

Председатель отметил, что до сегодняшнего дня из созданного министерством образования кредитного фонда "Маарифчи" было взято 118 кредитов для образования.

"Мы должны рассмотреть законодательство, упростить выдачу кредитов студентам. В Азербайджане есть и модель Фонда молодежи. Министерство образования сделало первый шаг в предоставлении кредита студентам, мы также должны оказывать свою поддержку в этом вопросе. В связи с этим может быть специальная государственная программа, или же может быть дан определенный статус студенческому кредитному фонду "Маарифчи", чтобы фонд мог свободно выдавать кредиты студентам", - сказал депутат.

Депутат Мурадов обратился к своим коллегам, чтобы те высказали свое предложение в связи с этим.

C.Б.

