В Азербайджане предложено упростить выдачу образовательных кредитов студентам

2017-09-26 00:52 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено упростить выдачу образовательных кредитов студентам.

С таким предложением в понедельник выступил председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по вопросам молодежи и спорта Фуад Мурадов на заседании комитета.

Председатель комитета отметил, что до сегодняшнего дня созданным министерством образования кредитным фондом "Маарифчи" образовательные кредиты были выданы 118 студентам.

"Мы должны пересмотреть законодательство, упростить выдачу кредитов студентам. В Азербайджане существует и модель Фонда молодежи. Министерство образования сделало первый шаг в связи с предоставлением студентам кредита, мы также должны оказать свою поддержку в этом вопросе. В связи с этим может быть создана либо специальная государственная программа, либо студенческому кредитному фонду "Маарифчи" может быть присвоен определенный статус, в соответствии с которым фонд мог бы свободно выдавать кредиты студентам", - сказал депутат.

Мурадов обратился к своим коллегам, чтобы те высказали свои предложения в связи с этим.

(Автор: Эльчин Мехтиев)