В Сабирабаде муж нанес ножевые ранения жене

2017-09-26 06:43 | www.apa.az | 5

В Сабирабадском районе зарегистрирован факт нанесения ножевого ранения.

Как сообщает миль-муганское бюро АПА, жительница района Матанат Солтан гызы Самедова (1980 г.р.) в тяжелом состоянии была доставлена в городскую больницу Ширвана.

Ножевые ранения женщине нанес ее супруг Самедов Назим Низами оглу (1980 г.р.). Сообщается, что Н.Самедов бежал с места преступления. В настоящее время полиция ведет его поиски.

Как стало известно, Матанат и Назим Самедовы женаты 17 лет, имеют двоих детей.

По факту Сабирабадским РУП ведется расследование.