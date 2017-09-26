Багдад не будет обсуждать итоги референдума с Иракским Курдистаном

2017-09-26 07:16 | www.apa.az | 5

Правительство Ирака не станет проводить переговоры с региональным правительством Иракского Курдистана по результатам проведенного референдума о независимости.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр страны Хейдар аль-Абади.

"Мы не готовы обсуждать или проводить диалог о результатах референдума, потому что это неконституционно", сказал Х. аль-Абади. Премьер отметил, что в ходе голосования имели место "фальсификации, манипуляции и угрозы гражданам".

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в референдуме приняло участие около 80% от 5,2 миллионов курдов, включенных в списки избирателей. Власти автономного региона Иракский Курдистан в одностороннем порядке назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября. Багдад назвал референдум нарушающим конституцию, против него выступили парламент и Верховный суд страны.