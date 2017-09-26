В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,3

2017-09-26 01:15 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Афйонкарахисар произошло землетрясение магнитудой 3,3, сообщают турецкие СМИ.

Подземные толчки были зафиксированы в 21:46 по местному времени. Очаг залегал на глубине 16,9 километров.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате этого землетрясения погибло около 18 тысяч человек.