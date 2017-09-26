Сеул считает, что возможности для дипломатических мер против КНДР еще есть

2017-09-26 02:54 | www.trend.az | 5

Глава МИД Южной Кореи Кан Ген Хва считает, что возможности для дипломатических мер против КНДР еще есть, передает РИА Новости.

"Вместе с нашими коллегами из США мы считаем, что место для дипломатии есть. Исходя из заявлений, которые делала КНДР, они (КНДР – ред.) еще не там (не стали ядерной державой – ред.), Но, конечно, время уходит, они быстро двигаются", — заявила Кан Ген Хва в Центре международных и стратегических исследований в Вашингтоне.

По ее словам, международное сообщество должно обеспечить применение ранее принятых СБ ООН санкций против КНДР.